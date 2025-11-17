Dolar, euro, altın 2026'da ne kadar olacak? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin

Alman devi Commerzbank, hem dolar/TL hem euro/TL için yeni tahminlerini yayımladı. Banka önümüzdeki dönemde TL'ye karşı doların yüzde 30, euro'nun ise yüzde 36,5 yükseleceğini öngördü.

Bankanın güncel tahminlerine göre yıl sonunda dolar 44 TL'ye, 2026 Mart ayında 45 TL'ye, 2026 Haziran ayında 50 TL'ye, 2026 Aralık ayında 55 TL'ye ve 2027 Aralık ayında 57 TL'ye yükselecek.

Eur 70 TL'ye dayanacak

Commerzbank'a göre euro ise yıl sonunda 51,48 TL'ye yeni yılın 3. ayında 53,55 TL'ye 6. ayda 60 TL'ye 12. ayda ise 67,10 TL'ye çıkacak. 2027 Aralık ayına gelindiğinde ise banka tahminlerine göre Euro/TL 68,40 TL ile 70 TL sınırına dayanacak.

Banka, enflasyon görünümü, dış finansman ihtiyacı ve küresel para politikalarındaki belirsizliklerle bağlantılı olarak dolar/TL'nin yıl içinde kontrollü yükselişini sürdürse de yeni yıldan itibaren hızlanacağını; euro/TL'nin de özellikle 2026 ortasından itibaren hızlı bir tırmanış yaşayacağını kaydetti.

Altında da beklentiler yükseldi

Commerzbank, 2026 yılı için gümüş ve altındaki beklentilerini de yukarı yönlü güncellemişti. Banka, önümüzdeki yıl sonunda altının ons fiyatının 4 bin 200 dolara, gümüşün ise 50 dolara yükseleceğini öngördü.