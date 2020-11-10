Dolar iki yönlü dalgalandı

Haftaya hareketli başlayan ve dün yüzde 5 değer kazanan dolar/TL, bugün kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dolar/TL, gün içerisinde 8,05 - 8,38 bandında işlem gördü. Gün sonunda kur yüzde 1 yükselişle 8,20 seviyelerinde yer aldı.

Piyasada ekonomi yönetiminde yapılan yeni atamalar ile birlikte izlenecek olan para ve mali politikalara dair mesajları takip ediliyor. TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın 19 Kasım'ı işaret eden dünkü açıklamasının ardından bugün de yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın mesajları izlendi. Meclis’te yemin ederek görevine başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, piyasalarda verdiği ilk mesajında enflasyonla mücadele ve mali disiplin vurgusu yaptı. Elvan, piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacaklarını söyledi.

Gün sonuna doğru gelen açıklama sonrası, kurda geri çekilme biraz daha belirginleşti. Sabah 8,30'un üzerinde alıcı bulan dolar, kapanışa doğru 8,20 seviyelerine indi.

"PPK'ya kadar piyasa beklemede olacak

Analistler, yatırımcıların bundan sonra 19 Kasım tarihli Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklanacağı görüşünde. Bazı uzmanlar 8,10 üzerinde kalındığı sürece tekrar geçtiğimiz haftanın ortalamalarına geri dönüş yaşanacağı ve PPK'ya kadar piyasanın beklemede olacağı görüşünde. 8,40 üzerinde görünümün TL açısından negatif olduğunu kaydeden bazı analistler, kurun hareketinde dolar endeksinin hareketinin belirleyici olacağını söylüyor.

"Piyasaya yabancı girdi"

Bu arada dolar/TL'de 13 Eylül 2018'deki yüzde 8'lik düşüşün ardından en yüksek oranlı gerileme 9 Kasım Pazartesi günü yaşanmış oldu. Hareketin büyük bölümünün yabancı yatırımcıların işlemlerinden gerçekleştiği belirtiliyor.

Bakan Elvan’dan 'piyasa dostu' mesaj