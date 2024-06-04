Dolar kaç TL, Euro ne kadar? (4 Haziran Salı Güncel Döviz Kurları)
4 HAZİRAN ANLIK DÖVİZ KURU: Haftanın ikinci işlem günü döviz fiyatları takip ediliyor. Dolar/TL'de bu sabah güne 32,18 seviyelerinde başladı. “1 dolar kaç TL”, “1 Euro kaç TL” gibi sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki, dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte 4 Haziran Salı güncel döviz kurları...
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 3,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,96 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 75,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 57,68 olarak gerçekleşti. Enflasyon verisi sonrası döviz kurlarında son durum merak ediliyor.
1 dolar kaç TL, 1 Euro ne kadar?
Serbest piyasada 32,2060 liradan alınan dolar, 32,2080 liradan satılıyor. 35,1150 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,1170 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 32,1950 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 35,0170 lira olmuştu.