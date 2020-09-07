Dolar kaç TL oldu? 7 Eylül Dolar kuru

07 Eylül 2020

Yatırımcılar güncel döviz kurlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle son dönemde dolarda yaşanan artışın ardından dolar alış-satış fiyatları sorgulanıyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4520 liradan, avro 8,8120 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 7,4500 liradan alınan dolar, 7,4520 liradan satılıyor. 8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4550 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7910 lira olmuştu.

Gözler Avrupa Merkez Bankası'nda

Küresel piyasalarda bu hafta en önemli gündem maddesi perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkezi Bankası (ECB)) toplantısı. FED'in yeni para politikası stratejisini açıklaması ve tahminlerin üzerinde değerlenen euro nedeniyle perşembe günü gerçekleştirilecek toplantının önemi arttı.

ECB'nin bu toplantıda faizlerde bir değişiklik yapması beklenmiyor. Diğer yandan tahvil alım programı ve eurodaki değerlenme nedeniyle yönlendirme stratejisinde değişikliğe gidilebileceği öngörülüyor.

Analistler, bu haftanın veri gündeminde yurt içinde perşembe günü işsizlik, cuma günü cari işlemler dengesi, yurt dışında ise perşembe günü ECB'nin faiz kararı ve cuma günü ABD'nin enflasyon verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.