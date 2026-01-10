Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 10 Ocak 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 42,6327, satışta 43,4851 lira olarak açıkladı.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1637, sterlin/dolar paritesi 1,3404 ve dolar/yen paritesi 157,8900 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 43,1213 (alış) 43,1399'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,1938 TL seviyelerinde seyrediyor.