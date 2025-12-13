Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 13 Aralık 2025 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1740, dolar/sterlin paritesi 0,7478 ve dolar/yen paritesi 155,8100 düzeyinde.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 42,6861 (alış) 42,7031'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,1648 TL seviyelerinde seyrediyor.