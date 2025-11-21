Google Haberler

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (21 Kasım Cuma Güncel Döviz Kurları)

21 KASIM ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 42,41 liradan, euro 48,97 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 21 Kasım güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 21 Kasım 2025 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Yeni günde Dolar/TL 42,4166 (alış) 42,4620'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,9721 TL seviyelerinde seyrediyor.

