Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (25 Haziran Salı Güncel Döviz Kurları)

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izleniyor. Dolar kuru ise yükselişini sürdürüyor. Dolar şu sıralarda 32,9414 liradan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 32.8679 lira, en yüksek de 32.9497 lira seviyesini gördü.

Euro ne kadar oldu?

Euro güne 35.3735 liradan başladı. Gün içinde en düşük 35.3089 lira, en yüksek de 35.4529

lirayı gördü. Şu sıralar Euro 35,4079 liradan alıcı buluyor.