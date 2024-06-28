Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (28 Haziran Cuma Güncel Döviz Kurları)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) dün, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Piyasalarda bugün dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF'ın gri liste kararı izlenecek.

Dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında 32.8142 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 35.2307'ten satılıyor.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 321 milyon dolar artarak 147 milyar 622 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.