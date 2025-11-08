Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (8 Kasım Cumartesi Güncel Döviz Kurları)
8 KASIM ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde dolar 42,22 liradan, Euro 48,76 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılının dördüncü enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında bankanın değerlendirme ve tahminlerini paylaştı.
Karahan, enflasyon ara hedeflerinin değiştirilmediğini söyledi. 2025 sonu enflasyon tahmin aralığı ise yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına yükseltildi.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz kurları dün olduğu gibi 8 Kasım Cumartesi gününe de yükselişle başladı.
Yeni günde Dolar/TL 42,2031 (alış) 42,2135’ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,8670 TL (alış) ve 48,8923 TL (satış) seviyelerinde seyrediyor.