Dolar mı, borsa mı yoksa kripto mu?

Ufuk KORCAN

Tasarruf sahipleri için oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Hem hisse senedi, hem döviz, hem altın, hem mevduat hem de kripto varlık piyasalarında çok sert fiyat hareketleri yaşanıyor. Merkez Bankası’nın eylül ayında sürpriz bir şekilde başlayan faiz indirimlerinin ardından dolar/TL paritesi yüzde 65’in üzerinde yükselerek 14 TL sınırına kadar yükseldi. Kurda yaşanan bu sert yükseliş döviz bazında ucuzlaması nedeniyle hisse senetlerinde alımları artırdı. 6 Ekim’de 1.371 puandan kapanan Borsa İstanbul, bu süreçte yüzde 40’a yakın artış kaydetti. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin ardından enfl asyonda yüksek seyrin korunması nedeniyle mevduatın cazibesi iyice azaldı.

MERKEZ'DEN MÜDAHALE

Geldiğimiz son durumda, tasarrufl arını hangi yatırım aracında değerlendiriyorsa değerlendirsin herkes ne yapması gerektiği konusunda kararsız. Doları olan “satmalı mıyım” diye düşünürken, elinde TL olan da “dolar mı alsam, daha da çıkar mı?” diye düşünüyor. İlk olarak döviz cephesine bakalım. Kurlardaki sert hareketin ardından hafta içi Merkez Bankası piyasaya doğrudan satım yönünde müdahalede bulundu. Bu müdahale aslında dolarda 13.50 TL ve üzeri seviyelerinin Merkez’i rahatsız ettiği sinyali taşıyor. Önceki hafta yurtiçi yerleşiklerin yaptıkları 3 milyar dolara yakın döviz satışı, vatandaşların mevcut seviyelerden alım yapma konusunda iştahlarının azaldığı izlenimi veriyor.

DOLAR ALINIR MI?

Peki, buralardan döviz alınır mı ya da satılır mı? Bu sorunun cevabı aslında kişiden kişiye değişiyor. Düşük seviyelerden döviz alan biri mevcut seviyelerde döviz birikiminin bir kısmını satıp ‘izleme’ moduna geçebilir. Yeni alım düşünenler için ise durum biraz daha zor. Çünkü kısa vadede yüzde 50’nin üzerinde değer kazanan bir varlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla mevcut seviyelerden yeni alım yapmak biraz riskli olabilir. Zira Merkez Bankası’nın 16 Aralık’taki faiz kararı önemli. 100 baz puanlık bir indirim daha olacağı beklentisi fiyatlanmış durumda. Uzmanlar, yatırımcıların yeni alım için aceleci davranmamalarını söylüyor.

Bitcoin bir türlü yükselemiyor?

Bitcoin’de yukarı hareketlerin sınırlı kalması dikkat çekiyor. Bunun teknik anlamda açıklaması 59.000-60.000 dolar bandında bulunan direnç bölgesini aşamaması. 69 bin dolarlık seviyelerden başlayan düşüş trend çizgisinin oluşturduğu bir satış baskısı var. Bu satış baskısının ortadan kalkması için 60.000 dolar seviyesinin üzerinde hacimli kapanışlar gerekiyor. Bunun dışındaki yükselişlerin sınırlı kalması ve direnç noktalarında satışlarla karşılaşma ihtimali yüksek. Ancak paritede yeniden bir yükseliş ivmesinden bahsedebilmemiz için 63.000 dolar seviyesinin kırılması gerekiyor. Bu gerçekleşirse yeniden 70.000- 80.000 dolar bandı telaff uz edebiliriz. Geri çekilmelerde ise şu an için 55.600-55.800 dolar bandı ilk destek bölgesi. Bu bölgenin altında ise 53.400- 54.000 dolar destek bölgesi var. Ancak parite için en önemli destek noktası 51.000 dolar seviyesinde.

Kar satışı ve 'sepet' önerisi

Sert fiyat hareketlerinin yaşandığı dönemlerin ardından mevcut pozisyonlar korunarak kârda olduğunuz yatırım araçlarında bir miktar kâr satışı yapılabilir. Bu sayede aşağı yönlü riskleri bir miktar azaltmış olursunuz. Pozisyonunuz tam bozmadığınız için de yukarı hareketlerde getiri elde etmeye devam edersiniz. Parasını TL’de tutan ve düşen faiz getirisinden memnun olmayanlar ise sepet oluşturabilirler. Bu sepete, sabit getirili enstrümanların yanına borsadaki son ralliye tam ayak uyduramamış, döviz geliri/pozisyonu yüksek şirket hisseleri ve çok çok düşük oranda kripto varlık eklenebilir.

Borsa İstanbul'da kritik seviyeler

Dolar/TL’deki dalgalı hareketlere rağmen Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta da yükseliş eğilimini korudu. BIST 100 Endeksi’nde 1.834 puanın üzerindeki yükselişlerin ilk direnç noktası olan 1.875-1.900 aralığını da geçti. Ancak önümüzdeki hafta bu seviyenin üzerinde kalıp kalmaması önemli. 1.834 puandaki destek noktası yükseliş trendinin devamı açısından kritik. Buranın altına inilmediği sürece olası geri çekilmeler altın fırsatı olarak değerlendirilebilir. Aksi durumda ise kar satışlarının devamı gelebilir. Kısa vadede küresel anlamda pandemiye ilişkin gelişmeler, Merkez'in faiz kararı ve dolardaki seyir yakından izlenecek.