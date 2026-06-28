Dolar mı euro mu? BofA'dan yatırımcılara kritik uyarı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Altın ve Bitcoin'deki düşüşe karşılık yükseliş ivmesini sürdüren dolar, BofA'ya göre mevcut trendi koruyacak. BofA, vergi iadeleri, servet etkisi ve FIFA Dünya Kupası gibi geçici faktörlerin kısa vadede ekonomik büyümeyi desteklediğini belirtirken, uzun vadede de yapay zeka yatırımlarının ABD ekonomisi için önemli bir büyüme motoru olacağını öngördü. Bankaya göre ABD ekonomisinin güçlü performansını sürdürmesi de dolarda ek değer kazanımları getirebilir.

BofA, Fed'in bu yıl üç faiz artırımı gerçekleştireceğini öngörürken bunun ABD ile diğer ekonomiler arasındaki faiz farkının dolar lehine genişleyeceğini değerlendirdi. Enerji fiyatlarındaki düşüşün de ekonomideki ivmelenmeye katkı sağlayacağı belirtilirken banka ayrıca Japon yeni görünümünü de güncelledi.

Euro mu dolar mı?

Banka, yatırımcılara dolarda uzun, euroda ise kısa pozisyonlarını sürdürmelerini tavsiye ederken, EUR/USD paritesinin üçüncü çeyrekte 1,12 seviyesine gerilemesini bekliyor. Kurum, 2026 yıl sonu tahminini de daha önce öngördüğü 1,20 seviyesinden 1,15'e düşürdü.

Döviz stratejilerinde ise banka, döviz piyasalarında oynaklığın ağustos ayında yükseldiğini hatırlatarak mevsimsel etkilerin yatırımcılar açısından daha az destekleyici olabileceği konusunda uyardı. BofA, yılın ilerleyen dönemlerinde gerçekleşecek ABD ara seçimleri öncesinde döviz piyasalarında volatilitenin artmasını bekliyor.

Güncellenen yıl sonu tahminlerine göre BofA, GBP/USD paritesini 1,37, USD/JPY'yi 152, AUD/USD'yi 0,71 ve NZD/USD'yi ise 0,59 seviyesinde görüyor. Banka sterlin ile Avustralya ve Yeni Zelanda dolarına yönelik orta vadeli olumlu görüşünü de koruyor.