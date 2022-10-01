Dolar mı, Euro mu yoksa sterlin mi?

Ufuk KORCAN / PARANIN ROTASI

Küresel piyasalarda resmen dolar rüzgarı esiyor. Hatta bu rüzgar öyle ‘meltem’ tadında değil, kuvvetli ‘lodos’ benzeri. Hem piyasaları sallıyor, hem de ‘baş ağrısı’na neden oluyor.

Aslında Türkiye’de yerleşikler dolardaki sert hareketlere geçmişin verdiği tecrübeyle alışkın. Ama dünyanın geri kalanı öyle değil.

Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşayanlar belki de son günlerde görülen hareketlere daha önce pek şahitlik etmedi.

Örneğin İngiliz Sterlini son 1 haftada dolar karşısında yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti ve yılbaşından bu yaşadığı kaybı yüzde 20’nin üzerine taşıdı. Euro’nun dolar karşısındaki bu yılki erimesi ise yüzde 15’i aştı.

FED’İN ŞAHİN TAVRI SÜRÜYOR

Bu hüzünlü hikaye pandemi sonrasında hortlayan enflasyon canavarıyla başladı. Faiz kılıcını biraz geç de olsa çeken ABD, kılıcı peş peşe canavara sapladı. Ama henüz canavarı yenilgiye uğratabilmiş değil.

Geride bıraktığımız hafta Fed üyeleri bu kez sözleriyle ‘şahin’ dalışına geçti. Mesela Cleveland Fed Başkanı Mester, Fed’in faiz oranlarını artırması gerektiğini ve ‘agresif’ hareket etmenin daha iyi olacağını söyledi.

Öyle anlaşılıyor ki Fed, enflasyonu kontrol altına almadan ‘güvercine’ dönüşme sinyali vermeyecek. Ama bu sonsuza kadar böyle sürmeyecek. Ekonomik durgunluğun enflasyonu geçip gündem sıralamasında ilk sıraya yerleştiğinde bu kez faiz indirimleri konuşulacak.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİR?

Peki ama ne zaman? Fed yetkililerinin verdiği mesajlarda indirim konusunda geçmişte yapılan hataların tekrar edilmek istenmediği ve aceleyle faizlerin indirilmeyeceği anlaşılıyor.

Piyasalardaki genel beklenti, 2023 yılının ikinci yarısından itibaren faiz indirimleri gündeme gelebilir. Burada şunu hatırlatmakta fayda var, faiz artırımlarının durduğu ve bekleme sürecine geçildiğinde bazı piyasa oyuncuları indirimleri satın almaya başlayacaktır. Gelelim, Euro ve sterlinin durumuna…

Her iki para biriminin dolar karşısında gerilemesinin nedenleri farklı.

Rusya’nın gazı kesmesiyle Avrupa’yı bekleyen enerji krizi ve resesyon beklentileri Euro’yu zayıfl atırken, İngiltere’de yeni hükümetin 45 milyar sterlin tutarında vergi indirimlerini içeren bütçe düzenlemesinde geri atmaması İngiliz para biriminde baskı yaratıyor.

Her iki merkez bankası faiz indirimlerine Fed’in aksine biraz geç başlamış durumda. Doların yılbaşına kadar gücünü koruması bekleniyor.

Yani Euro ve sterlinde pozisyon almak için henüz erken. Morgan Stenley ve Nomura analistleri sterlin/dolar paritesinin 1’e ulaşacağını hatta aşağı yönlü kırılacağını düşünüyor.

Dolar Endeksi’nde kritik seviyeler nerede?

Dolar Endeksi (DXY) 24 Mayıs 2021 haftasında başlattığı yükseliş trendi üzerindeki seyrini sürdürüyor. Bu trendin üzerinde daha agresif olan ve 21 Şubat 2022 haftasında başlayan ikincil bir trend var ve bu trend şu anda daha etkin. Bu sebeple aşağı yönlü bir seyir için öncelikle bu trend çizgisinin altına gelinmesi şart. Bunun için ise 108,751 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerekiyor. Bu gerçekleşmediği sürece inişli çıkışlı bir seyir de olsa şu anda ana trendin yukarı olduğu unutulmamalı. Olası yukarı hareketlerin devamı halinde ise 114,240 ve 115,532 seviyeleri önemli direnç noktaları konumunda.

Euro’da kan kaybı sürecek mi?

Euro/dolar paritesi 7 Şubat 2022 tarihinde 1.14948 dolar seviyesinden başlattığı düşüş kanalı içerisindeki düzenli seyrini sürdürüyor. Şu an ki teknik görünüm aşağı yönlü hareketlerin gerçekleşme olasılığının devam ettiğine işaret ediyor. Paritenin aşağı yönlü seyirden kurtulabilmesi için düşüş kanalının direnç noktasını yukarı yönlü kırması şart. Bu da 1.00826 dolar seviyesinin kırılması anlamına geliyor. Böyle bir senaryoda 1.02016 ve 1.03670 dolar seviyelerine doğru bir ivmelenme beklenebilir. Ancak paritenin hala düşüş kanalı içerisinde hareket ettiği unutulmamalı. Geçtiğimiz hafta bu kanalın haftalık bazdaki grafikte destek noktası test edildi. Geçtiğimiz dönemlerde kanalın destek noktasının testinden sonra az da olsa bir tepki hareketi gözlemlendi. Aynı döngünün tekrarlanması durumunda her ne kadar ana trend aşağı olsa da 0.99222 dolar seviyelerine doğru bir tepki hareketi beklenebilir. Kanalın bu hafta için destek noktası ise 0.95344 dolar seviyesinde bulunuyor.

18.25 TL’nin üzerinde dolarda yön yukarı

Dolar/TL paritesinin 18.25 seviyesinin üzerinde kalması olası yukarı hareketler için teknik anlamda ciddi bir risk. Bu nokta ayrıca 3 Ocak 2022 tarihinde 12.75 TL seviyesinden başlayan agresif yükseliş trendinin de destek noktasına oldukça yakın. Bu sebeple kısmi bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için paritenin öncelikle bu seviyenin altına inmesi şart. Bu gerçekleşirse 17.77 TL seviyesi ara destek noktası olmak üzere 17.07 TL seviyesinde bulunan hem yatay hem de trend desteğine doğru bir geri çekilme beklenebilir. Bu noktanın da altına gelinmesi teknik anlamda aşağı yönlü hareketlerin hızlanmasını sağlayabilir. Ancak başta da belirttiğimiz gibi teknik görünüm açısından 18.25 TL seviyesinin üzerinde kalınması yukarı yönlü riskleri artıracak öneme sahip.