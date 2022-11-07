Dolar ne kadar oldu? Dolar yükselecek mi, düşecek mi?

Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar, yeni haftaya yükselişle başladı. Bugüne yüzde 0,2 artışla başlayan dolar 18,6060 liradan işlem görüyor. Dolarda yükseliş yaşanırken, sterlin düşüş eğiliminde hareket ediyor. Euro ise haftaya yükselişle başladı.

Euro/TL yüzde 0,4 artışla 18,4790'dan, sterlin/TL yüzde 0,7 düşüşle 21,0520'den satılıyor.

Uzmanlardan dolar yorumları

Analistler, yatırımcıların bu hafta açıklanacak yoğun makroekonomik veriler ve ABD'deki siyasi gelişmeler öncesinde temkinli hareket ettiğini söyledi.

Para piyasalarında Fed'in aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin yüzde 62 ile daha yüksek ihtimal olarak fiyatlandığını aktaran analistler, beklentilerin şekillenmesi açısından, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 110,5'in destek, 111,7'nin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.