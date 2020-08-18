Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar?

18 Ağustos 2020

Dolar ve euroda yükseliş devam ediyor. Küresel piyasalar haftaya pozitif başlarken, Borsa İstanbul ise düşüşe geçti. Haftanın ilk gününde dolar 7,39'un üzerine çıkarken, euro ise 8,77 ile rekor tazeledi.

Euro ve dolar ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3860 liradan alınırken, 7,3880 liradan satılıyor. 8,7860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7880 lira olarak belirlendi.

Gözler Merkez Bankası'nda

Merkez Bankası'nın sıkılaştırma hamlelerine rağmen dolar haftaya 7,40 liralık rekora çok yakın seviyelerde başladı. Merkez Bankası'nın likidite adımlarının daha kalıcı bir sıkılaştırmaya dönüşüp dönüşmeyeceği merak edilirken, perşembe günü açıklanacak Para Politikası Kurulu toplantısının haftanın en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Bu hafta takip edilecek diğer konular arasında Akdeniz’de artan gerilimin AB ile ilişkilere yansıması, ABD ile ilişkiler, jeopolitik gelişmeler ve Cuma günü piyasa kapanışının ardından açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in değerlendirmesi yer alıyor.

Risk algısı olumsuz etkiliyor

Analistler, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesinin risk algısını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde temmuz ayı konut satışları ve temmuz ayı bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ABD'de ağustos ayı New York Fed imalat endeksinin izleneceğini söyledi.