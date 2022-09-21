Dolar ne olacak? 1000 dolar ne kadar?

Dolar, son kapanışını sınırlı yükselişle tamamladı. Dün kapanışını yüzde 0,1 artışla 18,3082 liradan yapan dolar kuru, bugüne ise yatay seyirle başladı. Saat 10.30 itibariyle kapanışının hemen üstünde 18,3120 liradan işlem gören dolara, küresel talebin de artması bekleniyor.

Dolar kuru yatay seyirle güne başlarken, döviz biriktirenler euro ve sterlindeki son durumu da araştırıyor. Euro/TL önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 18,1490'dan, sterlin/TL 0,4 düşüşle 207780'den satılıyor.

1000 dolar ne kadar?

Dolar yatırımı yapmayı planlayanlar doların TL karşılığını araştırıyor. Şu anda güncel kura göre 10 dolar 183,14 Türk Lirası, 20 dolar 366,28 Türk Lirası, 50 dolar 915,70 Türk Lirası, 100 dolar 1.831,41 Türk Lirası, 200 dolar 3.662,82 Türk Lirası, 300 dolar 5.494,23 Türk Lirası, 500 dolar 9.157,05 Türk Lirası, 1000 dolar 18.314,10 Türk Lirasına tekabül ediyor.

Dolar ne olur?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin sürdüğünü belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 83 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini kaydeden analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek, askeri kısmi seferberlik ilan etti.

Putin'in açıklamalarının risk algısını artırması ile küresel ölçekte dolar talebi artarken, buna bağlı olarak bolar endeksi, 110,9'la 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Avro/dolar paritesi de 0,9900'a geriledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin destek, 111'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.