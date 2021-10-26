Dolar neden düşüyor? İşte dolar yorumları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan faiz kararı ve 10 büyükelçi tarafından yapılan açıklamanın ardından yaşanan gerilimin ardından dolar hızlı bir yükselişle tarihi zirvesini görerek 9,85 lira seviyelerine gelirken, büyükelçi geriliminin son bulması ile TL üzerindeki baskı kısmen azalırken, dolar gerilemeye başladı.

Büyükelçilerin Osman Kavala çağrısının ardından 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi yönündeki çağrılarla birlikte başlayan diplomatik gerilimin azalmaya başlaması doların düşmesine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçiliklerin yeni açıklamayla yargıya ve Türkiye'ye yönelik "bühtandan" geri döndüğünü, bundan sonra da Türkiye'nin egemenlik hakları konusundaki beyanlarda daha dikkatli olunacağına inandığını söylemesi sonrasında bankacılar batı ile ilişkilerde gerilimin azalmasının TL'ye pozitif yansıdığını belirtirlerken, ilerleyen süreçte TCMB'nin enflasyon raporu açıklamaları takip edilecek.

İnfo Yatırım'ın analizine göre; dolar/ TL’de 9,35 - 9,15 destek, 9,50 - 9,65 seviyesi direnç olarak takip edilecek.

Dolar tarihi zirveyi nasıl gördü?

TCMB'nin faiz kararı ile yükseliş başladı

Para Politikası Kurulu, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yaptığı toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. TCMB böylece art arda iki toplantıda 300 baz puan faiz indirimi yapmış oldu. Bu gelişme sonrasında döviz rekor kırarken, dolar 9,50'ye dayanırken, euro ise 11 lirayı gördü.

Büyükelçiler geriliminde neler yaşandı?

ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçilikleri ortak bir açıklama yayımlayarak Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Bu gelişme sonrasında ise bu büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak uyarılmış ve ardından bakanlıktan yapılan açıklamada "Hadsiz açıklama kabul edilemez" denilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çağrıyı yapan büyükelçilerin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.

Yaşanan gerilimin ardından büyükelçiler sosyal medya hesaplarından "18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadelerini paylaştı.

Bu paylaşımı olumlu değerlendiren Erdoğan ise, "Bu tavır, ülkemizdeki yargı teşkilatını, hakimlerimiz, avukatlarımızla birlikte tüm yargı mensuplarına yapılmış hakarettir. Anayasamızda belirtildiği gibi Türk yargısı kimseden talimat almaz. Bugün aynı büyükelçiler tarafından yapılan yeni bir açıklama ile yargımıza yönelik bühtandan geri dönülmüştür. Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine uyulacağı taahhüdüne bağlılıklarını söyleyen bu büyükelçilerin Türkiyenin egemenlik konusundaki beyanlarında daha dikkatli olacağını umuyoruz. Milletimizin hassasiyetlerine uymayanların bu ülkede barınamayacağını da söylemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.