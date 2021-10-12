Dolar neden yükseliyor? Dolar kaç TL?

Dolar, TL karşısında haftaya yükselişle başladı. TCMB'nin ilk faiz indirimi mesajı sonrasında 8,30 seviyelerine gelen dolar, cari denge verisi sonrasonda 8,92 seviyelerine gelirken, dün akşam 9 liranın üzerine çıktı. 12 Ekim'de de dolar güne 9 lira üzerinde başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayında 100 baz puan faiz indirimine gitmesiyle yükselişe geçen dolar, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunun ardından yükselişini hızlandırdı. 12 Ekim'de piyasaların kapanmasıyla birlikte 9 liranın üzerine çıkan dolar, rekor tazeledi. Bu sabah ise dolar 9,02 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Saat 09:00 itibarıyla dolar/TL, 9,0145'ten euro/TL ise 10,4272'den işlem görüyor.

Dolar neden yükseliyor?

TL'deki zayıf görünümde; küresel piyasalarda doların güçlenmesinin yanı sıra iç dinamiklerin de etkisi bulunuyor.

Bu sabah açıklanan ağustos ayı cari şlemler dengesi, turizm gelirleri ve güçlü ihracat verilerine bağlı olarak hafif açık beklentisine rağmen 528 milyon dolar fazla verdi. Cari denge verisi sonrasında kur, 8,92’ye kadar geri çekildi.

Sonrasında Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki açıklamaları takip edildi. Sunum sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faiz indirimi sürecinde TL’nin değer kaybını sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmenin doğru olmadığını dile getirerek “Sürpriz bir indirim yapmadığımızı çok net söyleyebiliriz. Ağustos-eylül gibi faiz indirme yol haritamızı belirtmiştik. Merkez Bankası’nın görevlerini ihmal etmesi ya da bunun dışında karar alması söz konusu değil” diye konuştu.

Türk Lirası gün içi kazançlarını geri aldı ve dolar/TL'de yön yeniden yukarı döndü. Dolar/TL, uluslararası düşük hacimli işlemlerde 9 seviyesinin üzerine çıktı.