Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasındaki görüşmenin ardından TCMB'de görev değişkliğine gidildi. TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük, Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınırken, TCMB Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Bu gelişme dolar/TL üzerinde etkili oldu. TCMB'deki görev değişikliğinin ardından dolar/TL 9,18 seviyesine yükseldi.

ABD Doları, gelişen ülke para birimleri karşısında güçlenirken, son dönemde değer kaybeden Türk Lirası ise dolar karşısında en fazla değer kaybına uğrayan para birimi durumunda.

Dolar neden yükseliyor?

DÜNYA Gazetesi yazarı ve Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Aslanoğlu döviz kurunda yaşanan yükselişi şu şekilde yorumladı:

"Döviz kurlarını; içeride ve dışarıda faizlerin yönü, enflasyon, ödemeler dengesi ve riskler belirler. Son dönemdeki harekette küresel faizlerin yükselmesi, içeride para politikasında gevşeme ve belirsizlikler, enflasyonist baskılar ön plana çıkıyor görünüyor."

Yoğun satış görünmüyor

Dövizde yaşanan yükselişlerde genel olarak satış yönünde hamle yapılıyor. Bu hamleler iki haftada 3.4 milyar dolar olurken, bugün para banka verilerinde satış dalgasının devam edip etmeyeceği izlenecek.

Hafta başından bu yana 9 liranın üzerine çıkan dolarda yoğun satış bankacılar tarafından görünmüyor.