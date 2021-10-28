Dolar neden yükseliyor? Dolarda düşüş son buldu

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ve ardından 10 ülkenin büyükelçilerinin ortak Osman Kavala açıklaması sonrasında tarihi zirvesini gören ve 9,85'e dayanan dolar/TL, gerilimin azalması ile düşüşe geçmiş ve 9,40'ın altına gerilemişti. 3 gün süren düşüşün ardından bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Enflasyon Raporu sunumunın ardından dolar yeniden yükselişe geçti. Şu sıralar dolar 9,57 seviyesinde bulunuyor.

Büyükelçiler geriliminin diplomatik bir krize dönüşmemesi ile düşen doların yeniden yükselişe geçmesinin yanı sıra euro/TL ise 11,12'den işlem görüyor.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu ne dedi?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu sunumunda, son faiz kararı ve ‘sınırlı alan’ sorusuna yanıt verdi.

Başkan Kavcıoğlu, 200 baz puan indirim ve PPK metninde yer alan 'sınırlı alan' ifadesi için şu açıklamayı yaptı:

Son faiz indiriminde daha önce de belirttiğimiz üzere arz koşulları çekirdek enflasyon ve talepteki gelişmeleri işaret ederek buralardaki gelişmelere göre hareket edeceğimizi söylemiştik.

Pandemi sonrası açılmanın arkasından başlayan talebin daha sonra enerji ve emtia fiyatları, gıda fiyatlarında yukarı yönlü hareketler, tedarik zincirindeki sıkıntılar Türkiye’de enflasyonda yukarı yönlü gidişi tetikledi.

Biz de diğer gelişmiş merkez bankaları gibi bu şokların geçici olduğunu düşünüyoruz.

Uzun süredir sıkı para politikası uyguladık son 1 yılda 11 puan faiz yükseltmiştik. Enflasyondaki gidişatı etkileyen bu arz şoklarının geçici olduğunu düşünüyoruz. Gelinen noktada indirime gitme nedenimiz geçici sıkıntıları dışarıda tutarak kendimize bir alan gördük.

Dolayısıyla gelişmelere göre yıl sonuna kadar buralardaki değişimleri arkadaşlarımız çalışıyor. Çalışmalar sonucunda geçici olarak ifade ettiğimiz durumun ne kadar imkan sağlayacağını, ne yönde gelişme göstereceğini göreceğiz. Arkadaşlarımızın çalışmaları ışığında kararlarımızı vereceğiz.

Ekip çalışması ile veri odaklı analize dayalı karar veriyoruz. Merkez bankalarının geçici düşündüğü arz sıkıntılarını aynı şekilde değerlendiriyoruz, gelişmeşleri takip edip kararları vereceğiz.