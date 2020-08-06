06 Ağustos 2020

Türk Lirasının ABD Doları karşısında değer kaybı devam ediyor. 2020'nin başından bu yana Dolarda yaşanan yükseliş dikkat çekerken, vatandaşlar "Dolar neden yükseliyor?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Dolar neden artıyor?

ABD Dolarının Türk Lirası karşısında değer kaybetmesi birden fazla nedene bağlanıyor. Öncelikle enflasyonun çift haneli rakamlarda kalmaya devam etmesi ve Merkez Bankası'nın son bir yıl içerisinde politika faizini yüzde 24 seviyesinden yüzde 8,25'e kadar indirmesi Türk Lirasına olan ilgiyi azaltıyor.

Dünya Gazetesi yazarı Uğur Civelek, 6 Ağustos 2020 tarihli köşe yazısında döviz piyasalarında yaşanan salınımları şu şekilde değerlendiriyor:

"Kayıt içi döviz işlemlerinin toplam içindeki payının hızla küçülmeye başlaması, derinlik konusuna paralel olarak oynaklıkların artması ve öngörülebilirliğin buharlaşması bu sonuçta belirleyici oluyor. Bu büyük belirsizlik, olumlu gelişmelerin kalıcı olamayacağı ve beklentilerin bozulmayı sürdüreceği endişelerine tavan yaptırıyor!

Sorunların ağırlaşması pahasına günü kurtarmak adına piyasaları yapaylıklara zorlayarak komaya sokabilirsiniz; fakat sonrasında, mevcut olanakların tükenmesi ile birlikte çok yönlü kontrol kaybı ve yıkım ile tanışmak durumunda kalırsınız. Piyasa kıt kaynakların etkin kullanımı yerine birilerini aldatmanın aracı haline getirilir ise, daha farklı sonuç pek mümkün olamaz. Döviz piyasalarımızda, son iki yıl genelinde yaşananlar ve özellikle son üç ay geneline konu olan gelişmeler bu türden olumsuzlukları anımsatıyor!

Döviz piyasalarının komaya girmesi, ekonominin içinden kolayca çıkamayacağı bir bunalıma sürüklenmesi ve öngörülemeyen türden istikrarsızlıkların yaşanması ile eş anlamlıdır. Aksi yönde zorlamalara rağmen ülkemizin varlık değeri geriler, risk primi kontrolsüz bir şekilde artar, gerek finansal ve gerek ise ekonomik cephede çok ciddi sıkıntılar yaşanır!"

Dolarda yaşanan yükselişin nedenlerinden biri de koronavirüs nedeniyle ülkeye döviz girişinin azalması olarak görülüyor. Bu durum ülkeye gelen turist sayısını da olumsuz etkiliyor.

Civelek ayrıca son üç ayda Türkiye'nin içinden geçtiği dönemi şöyle özetliyor:

"Son üç ayda ülkemizin risk primi arttı ve alarm verir oldu. Döviz rezervlerimiz kritik seviyelere geriledi ve iyice kırılgan hale geldik. Yabancı ortaklığın yoğun olduğu mali sektöre yönelik risk aldırma baskısı geri tepmeye başladı ve döviz piyasaları koma sinyalleri verir duruma düştü. Kur riski yönetilebilir olmaktan uzaklaşırken, maliyet hesabının hangi kura göre yapılacağı açmazı beklentileri olumsuzlaştıran temel faktörlerden biri haline geldi. Çok bilen ve liyakate saygısı olmayanlar ile bu kesimlerin yönlendirmesine biat edenler, çok yanıldı! Kur düzeyine bakarak değerlendirme yapma gafletine düşenlerin kaybı çok büyük olabilecek!"

Uğur Civelek'in "Döviz piyasalarımızın yaşam sinyali hızla zayıflıyor!" başlıklı yazısını okumak için tıklayın.