Dolar sabit kalır mı, yoksa artar mı? Dr. Mahfi Eğilmez yanıt verdi

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisine dair tespit ve önerilerini hem kendi adını taşıyan blogunda hem de sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.

Tasarruf sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında döviz (dolar, Euro vs.) kurunun yükselip yükselmeyeceği geliyor.

İktisatçı, akademisyen ve yazar Mahfi Eğilmez, X (Twitter) hesabından "Sonbahara kadar kur artmadan kalır mı" sorusuyla karşılaştığını ifade etti.

Dr. Eğilmez'in "Kur artmadan kalır mı" sorusuna verdiği yanıt şöyle:

* Bilmiyorum ama her an köşeden ters yöne girmiş bir kamyon karşınıza çıkacakmış gibi tetikte olmak zorundasınız burada. Biliyorum böyle yaşamak çok yorucu bir şey ama gerçek bu.

4 Haziran'da dolar, Euro ne kadar? (Güncel Döviz Kurları)

Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 düşüşle 32,1870'den tamamladı.

Dolar 4 Haziran’a yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 32,2280 TL’den işlem görüyor.

Euro önceki kapanışın hemen altında 35,1180 TL’den işlem görüyor.

Sterlin yüzde 0,1 düşüşle 41,2250 TL seviyelerinde…