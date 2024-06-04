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Dolar sabit kalır mı, yoksa artar mı? Dr. Mahfi Eğilmez yanıt verdi

İktisatçı Dr. Mahfi Eğimez, "Sonbaha kadar kur sabit kalır mı" sorusuna yanıt verdi. Sosyal medya hesabından bu yönde sorular aldığını ifade eden Eğilmez, "Bilmiyorum ama her an köşeden ters yöne girmiş bir kamyon çıkacakmış gibi tetikte olmak zorundasız" yazdı.

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Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisine dair tespit ve önerilerini hem kendi adını taşıyan blogunda hem de sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.

Tasarruf sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında döviz (dolar, Euro vs.) kurunun yükselip yükselmeyeceği geliyor.

İktisatçı, akademisyen ve yazar Mahfi Eğilmez, X (Twitter) hesabından "Sonbahara kadar kur artmadan kalır mı" sorusuyla karşılaştığını ifade etti.

Dr. Eğilmez'in "Kur artmadan kalır mı" sorusuna verdiği yanıt şöyle:

* Bilmiyorum ama her an köşeden ters yöne girmiş bir kamyon karşınıza çıkacakmış gibi tetikte olmak zorundasınız burada. Biliyorum böyle yaşamak çok yorucu bir şey ama gerçek bu.

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