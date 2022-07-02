Dolar ve borsa kritik dönemeçte

Ufuk KORCAN

Piyasalarda ortam resmen toz duman. Hem küresel piyasalarda merkez bankalarının ‘şahin’ duruşu hem de içeride enflasyonla mücadele için peş peşe alınan kararlar...

Dolar kurunun 18 TL’ye doğru adım adım ilerlemesinin ardından ekonomi yönetimi tarafından bir dizi karar açıklandı.

İlk olarak birikimlerinin enflasyon karşısında erimesini istemeyenlerin dövize yönelmesini engellemek için Gelire Endeksli Senet (GES) alternatifi piyasaya sunuldu. Aslında genel beklenti enflasyona endeksli bir ürün yönündeydi ama öyle olmadı.

Geride bıraktığımız hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamayla enflasyona endeksli tahvil konusunda şu an için yeni bir adım planlamadıklarını söyledi.

BDDK’dan peş peşe kararlar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da bir yandan hanehalkının tüketim talebini kısacak bireysel kredilerde vade ile kredi kartında asgari ödeme tutarı düzenlemesine giderken diğer taraftan döviz varlığı olup TL kredi kullanacak firmaların TL’ye geçişini destekleyecek kararlar açıkladı. Buna göre bankalar ve finansal kuruluşlar dışında olup da bağımsız denetime tabi bulunan ve 900 bin dolardan fazla yabancı para nakit varlığı olan şirketler, bu varlıkları aktifl eri veya satış gelirlerinin yüzde 10’unu aşıyorsa, TL nakdi kredi kullanamayacaklar.

Dünyada benzer örnekler var

Pandemiyle birlikte küresel ekonomilerde yaşanan çalkantı sonrası aslında birçok ülke yerel para birimlerini desteklemek amacıyla çeşitli uygulamaları hayata geçirmiş durumda.

Dünyada 90 ülke ihracat bedellerinin belirli sürede ülkeye getirilmesi konusunda kısıtlama uyguluyor. 55 tanesi de ek olarak ihracat bedelinin yerel para birimine çevrilmesi yönünde düzenleme yapmış. Yani ülkeler kendi koşullarının gerektirdiği şekilde bu tür önlemler alabiliyorlar.

Örneğin Hindistan, Rusya, Güney Afrika, Malezya ve Brezilya ihracat gelirini yerel paraya dönüştürtüyor.

Hisselerde Fed baskısı sürebilir Ekonomi yönetiminin attığı bu adımlar sonrasında dolar 17.50 TL sınırından 16 TL’ye kadar sert bir iniş gerçekleştirdi.

Ardından 16.50 TL sınırının üzerinde dengelenme çabası içerisine girdi. Haziran ayı başından itibaren küresel borsalardaki aşağı yönlü seyir Borsa İstanbul’u da olumsuz etkiledi.

7 Haziran’da 2656 puana kadar çıkan BİST 100 Endeksi, 2400 puanın altına indi. Borsalar açısından kısa vadede işler pek de rayında gitmeyecek gibi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadelesinde yapacağı faiz artırımları ve açıklamalar baskı yaratmaya devam edecektir.

Fed’in enflasyonla mücadelesine talebi kısmak için sadece faiz artışı ve parasal genişlemeyi durdurmak olarak bakmamak lazım.

Zira ABD’de hisse senedine yatırım oldukça yaygın. 2021 sonrasında ABD’lilerin hisse senedine yatırımları tarihi zirvesine ulaştı.

Dolayısıyla hisse senetlerindeki artış enflasyonist ortamda talebe dönüşebileceğinden sözlü müdahalelerle hisse senetlerinde yukarı yönlü hareketler engellenebilir.

Dolar/TL'de 17.07 TL'ye dikkat!

Dolar/TL paritesinde haftalık bazdaki grafikte yaşanan sert düşüşle birlikte 2 Mayıs 2022 haftasında başlayan yükseliş trendinin atına gelindi. Bunun yanında yine 17.07 TL seviyesinin de aşağı geçilmesi teknik açıdan olumlu. Düşüş eğiliminin devam etmesi için 15.60-15.73 destek bölgesinin kırılması gerekiyor. Bu gerçekleşirse ilk aşamada 14.85 ve 14.47 TL seviyelerine doğru bir geri çekilme hareketi gözlemlenebilir. Ancak paritenin bu seviyeler test edilse bile ana trendin hala yukarı yönlü olduğu söylenebilir. Bir trend dönüşümünden ve aşağı yönlü yeni bir trendden bahsedebilmemiz için ise 6 Eylül 2021 haftasında başlayan yükseliş trendinin kırılması şart. Bunun için ise bu 13.93 TL’nin altında fiyatlanmanın görülmesi gerekiyor. Olası yukarı hareketlerde ise tekrar 17.07 TL’nin üzerine çıkılması durumunda 18.25 TL seviyesinin görülme riskinin artacağı söylenebilir.

BİST 100 endeksi 2.260'da tutunmalı

BİST 100 Endeksi’nde haftalık olarak 21 Şubat 2022 haftasında başlayan yükseliş trendi aşağı yönlü geçildi. Şu an için 2.340–2.254 puan seviyesine denk gelen destek bandının üzerinde kalma çabası var. Endeksin bunda başarılı olması şart. Bu gerçekleşmezse 2.260- 2.279 destek bandına kadar gerileme riski artacak. Bunlar gerçekleşmiş olsa bile endeksin hala 4 Ekim 2021 haftasında başlattığı yükseliş trendi üzerinde olduğu unutulmamalı. Bu trendin bu hafta için destek noktası 2.260 puan seviyesine denk geliyor. Önümüzdeki hafta için bu noktanın üzerinde kalındığı sürece ana trend hala yukarı yönlü. Olası yukarı hareketlerde ise 2.500–2.520 puan bandı önemli direnç noktası konumunda.

Bitcoin'de düşüş devam eder mi?

Bitcoin kritik 19.700 dolar destek noktasının altına sarktı. Pazar günkü haftalık kapanış son derece kritik. Zira 19.700 doların altında yapılacak bir kapanış paritede gerilemenin teknik anlamda devamına neden olabilir. Böyle bir senaryoda 17.600 dolar seviyesi önemli bir destek noktası konumunda. Bu noktanın altına gelinmesi durumunda ise 15.600-16.000 dolar bandına doğru bir geri çekilme riski masada olacak. Bu destek bölgesinin özelliği ise aylık grafikte 2019 Ocak ayında başlayan trendin destek noktası olması. Bu noktanın altında ise 12.000 dolar desteği var. Paritenin 19.700 dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yapması durumunda 21.800 ve 23.000 dolar dirençlerinin tekrar test edilme olasılığı artabilir.