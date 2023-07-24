Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı

Amerika Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını açıklayacağı haftaya dolar hafif yükselişle 26,95 TL'den başlarken, Euro 29,9703 TL'den başladı. Öte yandan bu hafta TCMB yılın 2. enflasyon raporunu sunacak.

Amerika Merkez Bankası(Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını açıklayacağı haftaya dolar hafif yükselişle 26,95 TL'den başlarken, Euro 29,9703 TL'den başladı. Öte yandan bu hafta TCMB yılın 2. enflasyon raporunu sunacak.

Fed ve ECB'nin 25'er baz puan faiz artırması bekleniyor. Kararın ardından Fed ve ECB Başkanlarının yapacağı konuşmalar ve vereceği mesajlar piyasanın takibinde olacak.

Yukarı yönlü güncelleme bekleniyor

İçerde ise gözler bu hafta Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık yapacağı 2023 yılının ikinci enflasyon raporunun sunumunda olacak. TCMB'nin enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü güncellemeler yapması bekleniyor.

TCMB geçtiğimiz hafta politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17,5'a yükseltti. Faiz artışı beklentilerin altında kalsa da miktarsal sıkılaşma mesajı piyasayı yatıştırmışa benziyor. PPK metninde enflasyonda belirgin iyileşme görünene kadar sıkılaşma politikasının devam edeceği yinelenirken "miktarsal sıkılaştırma" mesajı verildi. Bunun hemen ardından KKM'ye zorunlu karşılık kararı geldi.

KKM’de durum ne?

Bankalar, KKM hesaplarında tüm vadeler için yüzde 15 karşılık ayıracak. KKM kaynaklı 500 milyar TL'lik likiditenin piyasadan çekilmesi bekleniyor.

Yurtdışında ise Fed'in faiz kararı doların seyri açısından kritik mahiyette. ABD ekonomisinin işlediğine dair verilere rağmen Fed'in yüzde 0,25 faiz artırması bekleniyor. Doların diğer para birimlerine karşı gücünü ölçen DXY endeksi yüzde 0.02 düşüşle 101.07 seviyesine geriledi.