Dolar ve Euro kuru kaç TL? (9 Nisan 2024 güncel döviz kuru)
Dolar ve Euro’nun bugünkü (9 Nisan 2024) fiyatını öğrenmek isteyenler başta Google olmak üzere arama motorlarında “Dolar kaç TL”, “Euro kaç TL” sorularının yanıtlarını arıyor. Dolar/TL, güne 32.2 civarında başladı. İşte 9 Nisan günü döviz kurunda son durum…
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Dolar/TL, bayram öncesi artan TL talebiyle tarihi zirvesinin altında seyrediyor. Dolar/TL yerel seçim öncesi son işlem gününü 32.3950 seviyesinden tamamlamıştı.
Kur bu sabah güne 32.2 civarında başladı. Serbest piyasada 32,2210 liradan alınan dolar, 32,2230 liradan satılıyor. 34,9940 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 34,9960 lira olarak belirlendi.