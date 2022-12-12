Dolar ve euro ne kadar?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6420 liradan, avro 19,6050 liradan haftaya başladı.
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Serbest piyasada 18,6400 liradan alınan dolar 18,6420 liradan satılıyor. 19,6030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,6050 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,6450 lira, avronun satış fiyatı ise 19,6550 lira olmuştu.
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