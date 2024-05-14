Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? (14 Mayıs 2024 Güncel Döviz Kuru)
Yatırımcılar, ABD'de faizlerin gelecek seyrine ilişkin belirleyici olacağı düşünülen enflasyon verisini beklerken dolar/TL yatay seyretti. Dolar fiyatları, yeni güne 32,23 TL'den başladı. Dolar ve Euro 14 Mayıs 2024 gününde serbest piyasada kaç TL'den işlem görüyor? İşte 14 Mayıs günü döviz kurunda son durum…
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Yatırımcılar yarın açıklanacak ABD enflasyon verisini bekliyor. ABD tüketici enflasyonu verisi öncesinde dolar, yatay seyrediyor.
Dolar yüzde 0,16 düşüşle 32,2369 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar, gün içi en yüksek 32,1484; en düşük ise 32,3033 TL seviyesini gördü.
Aynı dakikalarda Euro/TL ise yüzde 0,21 kayıpla 34,7773 seviyesinde işlem görüyor.