Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? (17 Mayıs 2024 Güncel Döviz Kuru)
Mayıs ayında şu ana kadar yatay bir seyir izleyen dolar/TL, yeni güne 32,26 seviyesinden başladı. Peki, dolar ve Euro haftanın son işlem gününde ne kadar? Dolar ve Euro 17 Mayıs 2024 gününde serbest piyasada kaç TL'den işlem görüyor? İşte 17 Mayıs günü döviz kurunda son durum…
Dolar/TL, yabancı ilgisinin desteğiyle 32,26 seviyesiyle yatay seyrine devam etti. Dün günü 32,27 seviyesinde kapatan dolar/TL yeni güne yüzde 0,05 düşüşle 32,2633 seviyesinden başladı.
Türk Lirası, mart ayında dolar karşısında yüzde 3.5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. Lira, mayıs ayında da yatay seyrini sürdürüyor.
Euro/TL ne kadar?
Aynı dakikalarda Euro/TL ise yüzde 0,16 düşüşle 35,0756 seviyesinde işlem görüyor.
Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 547 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolara çıkarken, geçen hafta yaklaşık son 3 yılın en güçlü rezerv artışı kaydedildi.