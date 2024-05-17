Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? (17 Mayıs 2024 Güncel Döviz Kuru)

Dolar/TL, yabancı ilgisinin desteğiyle 32,26 seviyesiyle yatay seyrine devam etti. Dün günü 32,27 seviyesinde kapatan dolar/TL yeni güne yüzde 0,05 düşüşle 32,2633 seviyesinden başladı.

Türk Lirası, mart ayında dolar karşısında yüzde 3.5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. Lira, mayıs ayında da yatay seyrini sürdürüyor.

Euro/TL ne kadar?

Aynı dakikalarda Euro/TL ise yüzde 0,16 düşüşle 35,0756 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 547 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolara çıkarken, geçen hafta yaklaşık son 3 yılın en güçlü rezerv artışı kaydedildi.