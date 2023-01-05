Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dövizde son durum
İstanbul serbest piyasada dolar, avro kaç lira oldu? Döviz açılış fiyatları belli olduğunu serbest piyasada dolar 18,7480 liradan, avro 19,8920 liradan güne başladı.
AA
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Serbest piyasada 18,7460 liradan alınan dolar 18,7480 liradan satılıyor. 19,8900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,8920 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,7450 lira, avronun satış fiyatı ise 19,8900 lira olmuştu.
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