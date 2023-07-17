Dolar ve Euro’da yükseliş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), son toplantısında politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkarmıştı. TCMB yeni döneminde enflasyonu düşürmeye odaklandıklarını belirtti. TCMB Başkanı da yeni dönemde enflasyonu düşürmeye odaklandıklarını açıklamıştı. AA Finans'ın düzenlediği ankete katılan ekonomistler TCMB'nin 250-650 baz puan faiz artırarak yüzde 17,50 ila yüzde 21,50'ye yükseltmesini bekliyor.

Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor

TCMB'nin dolar/TL kurunu dizginlemek için rezervden satış yapmaya son vermesinin ardından rezervler artış gösteriyor. 7 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 829 milyon dolar artarak 110 milyar 416 milyon dolara ulaştı. Net uluslararası rezervleri 7 Temmuz haftasında 3.3 milyar dolar artışla 13.17 milyar dolar oldu.

Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta "Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların devamı için hızla çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Litre başına 5 TL zam geldi

Hükümet, ithal mal talebini azaltmak için adımlarını atmaya devam ediyor. Akaryakıtta ÖTV'ye litre başına 5 TL zam geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir" açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Artışa rağmen ülkemiz halen benzin ve motorinde Avrupa’da en ucuz 4. ülke" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, körfez turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 3 günlük bir körfez turuna çıkıyor. Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3 iş forumuna katılacak. Bu tur sonrasında Türkiye'ye körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırımın gelmesi hedefleniyor.

Dolar küresel para birimleri karşısındaki cazibesini yitiriyor. ABD'de yavaşlayan enflasyon spot ışıklarını doların üstünden çekti. Doların 6 büyük para birimine karşı değerini ölçen DXY endeksi 102,71'den 99'a kadar geriledi. Dolar geçtiğimiz hafta büyük para birimlerine karşı yüzde 2 değer kaybetti.