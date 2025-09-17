Dolar ve zayıf Çin talebi bakır fiyatlarını baskıladı

Bakır vadeli işlemleri, doların değer kazanması ve Çin'den gelen zayıf talebin etkisiyle üst üste ikinci seansta düşüş kaydetti. Küresel piyasalarda fiyatlar son haftaların en düşük seviyelerine geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır, yüzde 0,65 değer kaybederek ton başına 80 bin 560 yuan seviyesinden kapandı ve 12 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise fiyatlar yüzde 1,18 azalarak ton başına 10 bin 9 dolara düştü. Böylece bakır, 11 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi test etti. Doların güçlenmesi, farklı para birimlerini kullanan alıcılar için emtiaları daha pahalı hale getirirken, Çin'de yüksek seyreden fiyatların talebi yavaşlatması piyasada "bekle ve gör" yaklaşımını beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerin yanında Anglo American ve Codelco, Şili'deki bakır madenlerini birlikte işleteceklerini duyurdu.

Diğer metallere bakıldığında, Şanghay'da alüminyum yüzde 0,38, nikel yüzde 0,81 gerilerken kurşun yüzde 0,12 yükseldi. Kalay ve çinko ise yatay seyretti. LME tarafında ise alüminyum yüzde 0,68, nikel yüzde 0,89, kurşun yüzde 0,5, kalay yüzde 0,99 ve çinko yüzde 0,64 oranında değer kaybetti.