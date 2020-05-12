Dolar, yeniden 7 liranın altında

12 Mayıs 2020

Geçen hafta gördüğü 7.2690'daki yeni tarihi zirveden BDDK'nın üç yabancı bankaya getirdiği TL işlem yasağıyla dönen dolar/TL, düşüşünü üst üste 4. güne de taşıdı. Güne 7,05 seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru, değer kaybı günün ikinci yarısında yüzde 1'i aştı. Son olarak 4 Mayıs tarihinde kısa bir süreliğine 7 liranın altını gören dolar/TL bugün saat 15.00 sularında yeniden 7 liranın altına düştü.

Saat 15:05 itibarıyla dolar/TL 6,9950'den; euro/TL ise 7,5775'den el değiştiriyor. Dolar/TL kuru bugün içerisinde 6,9742 ile en düşük gün içi seviyelerini gördü.

Dolar, gelişen ülke para birimlerine karşı değer kaybediyor

100,44 seviyesinden güne başlangıç yapan ABD Dolar Endeksi, 99,84 seviyesine gerileyerek günlük bazda yüzde 0,40 civarı değer kaybı yaşıyor. Endeksteki düşüşle tüm gelişen ülke paraları da yükselişe geçerken TL, rand ve rupi yüzde 1 üzeri kazançlarla dikkat çekiyor.

Borsa 99 bin barajını aştı

Güne yüzde 0,16 artışla 97 bin 51 puandan başlayan Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi,'nde alımlar günün ikinci yarısında kuvvetlendi. Endeks 7 Mayıs'tan itibaren ilk kez 99 bin puan barajını aşarken saat 15:05 itibarıyla BİST 100 yüzde 1,53 99 bin 280 puanda değerleniyordu.

Petrol fiyatlarında yükseliş hızlandı



Suudi Arabistan'ın Haziran ayında ham petrol üretimini gönüllü olarak 1 milyon varil/gün daha kısma kararı almasını, diğer üreticilerin de takip edeceği beklentisi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltiyor.



Norveç ve ABD'nin petrol üretimlerinde azalma, ABD'de sondaj kuyusu sayısında düşüşün devam etmesi ve stokların beklenenden daha yavaş artması da petrol fiyatlarına destek veriyor.



ABD ham petrolünün varil fiyatı bugün yüzde 5,6 artışla son 1 ayın en yüksek seviyesi olan 25,57 dolar/varil seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda düne göre yüzde 5,26, 1.26 dolar artış 25,41 dolar/varil seviyesinde.



Brent petrol düne göre yüzde 2,80, 0,83 dolar yükselişle 30,46 dolar/varilden işlem görüyor.