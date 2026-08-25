Dolar toparlandı, Asya para birimleri geriledi: Piyasaların gözü ABD'de

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Asya para birimleri salı günü dolar karşısında genel olarak gerilerken, ABD para birimi sınırlı toparlanma gösterdi. Piyasalar bir yandan Washington'ın İran'a yönelik yeni yaptırımlarını, diğer yandan ABD Hazine tahvili getirilerini düşürmeye yönelik adımları takip ediyor.

ABD Dolar Endeksi saat 07.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselerek 98,95 seviyesine çıktı. Endeks önceki seansta da yüzde 0,2 değer kazanmıştı.

İran'a yeni yaptırımlar doları destekledi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ı hedef alan yaptırımların genişletildiğini açıkladı. Bessent, İran ile ticareti sürdüren ülke ve şirketlerin dolar bazlı finansal sistemden dışlanma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

İran ise yeni önlemlere misilleme yapacağını duyurdu. Karşılıklı açıklamalar Orta Doğu kaynaklı jeopolitik belirsizliği artırırken dolara sınırlı destek sağladı. Ancak ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler doların daha güçlü bir yükseliş göstermesini engelledi.

Dolar, Japon yeni karşısında yüzde 0,2 yükselerek 159,35 seviyesine çıktı. Güney Kore wonu da dolar karşısında yüzde 0,1 gerilerken Çin yuanı, Singapur doları, Hint rupisi ve Avustralya doları büyük ölçüde yatay seyretti.

Hazine getirileri yüksek kalmaya devam ediyor

ABD Hazine tahvili getirileri, uzun vadeli borçlanma maliyetlerini hafifletmeye yönelik adımlarla sınırlı geriledi. Hazine'nin uzun vadeli tahvil geri alımlarını 10 Eylül'den itibaren işlem başına 4 milyar dolara çıkarması planlanıyor. Buna rağmen getirilerin yüksek seviyelerde kalması, küresel borçlanma maliyetleri üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.

Piyasaların odağı şimdi çarşamba günü açıklanacak Temmuz PCE enflasyonuna çevrildi. Fed'in yakından izlediği veri, para politikasına ilişkin beklentiler açısından belirleyici olacak.

Yatırımcılar ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh'ın cuma günü Jackson Hole'da yapacağı konuşmada faiz politikası ve tahvil getirilerine ilişkin vereceği mesajları takip edecek.