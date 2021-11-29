Dolar yükselecek mi? Analistlerden dolar yorumu

TL'de faiz indirimiyle başlayan değer kaybı bu haftanın başında devam ediyor. Yeni tip koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un yarattığı kaygılar sonucunda küresel piyasalarda görülen oynaklık ise bugün azalıyor.

Dolar bugüne 12.6 lira seviyelerinde başladı.

Düşük faiz politikası sürecek

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, düşük faiz politikasında kararlı olduklarını söyledi. Bu açıklama, iktisatçıların bilinen ekonomi gerçeklerine aykırı bulduğu cari fazla hedefleyen ve TL'de sert değer kayıpları getiren mevcut politikanın devam edeceği anlamına gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise hafta sonunda yaptığı açıklamada düşük faiz politikasına devam edeceklerini söyledi.

Enflasyonun yüzde 30'lara çıkması bekleniyor

Ekonomistler bu politika çerçevesinde enflasyonun birkaç ay içinde mevcut yüzde 20'lerden yüzde 30'a doğru yükselmesini beklerken, mevcut para politikası TCMB'nin yüzde 15 seviyesindeki politika faiziyle TL'nin reel getirisinin -yüzde 15 ile tarihte görülmemiş kadar düşük seviyelere gerileyeceği anlamına geliyor. İktisatçıların neredeyse tamamı bunun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekiyorlar.

TL'deki değer kaybı hiperenflasyona yol açabilir

Goldman Sachs, TCMB'nin faiz artırımı beklentisini ikinci çeyreğe çekerken, artırım tutarında revizyona gidereken, TCMB’nin politika faizini 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak yüzde 14'ten yüzde 20'ye çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Societe Generale stratejistleri ise paylaştıkları raporda Türkiye için hiperenflasyon vurgusu yaptı. İnsanların Türk Lirasına olan güvenlerinin azalmasıyla bankalardaki varlıklarını çekebilecekleri söyleyen Societe Generale, Türkiye'de finansal piyasalardaki istikrarın bozulabileceğini ve Türk lirasındaki değer kaybının bir hiperenflasyon dönemine yol açabileceğini savundu.