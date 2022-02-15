Dolar yükselecek mi? Analistlerden dolar yorumu

Dolar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün günü yükselişle kapatan dolar, günü 13.59 lira seviyesinden kapattı. Bugün ise dolar yatay seyirde güne başladı. Şu anda dolar 13.60 lira seviyelerinde bulunuyor.

Doların yanı sıra diğer majör para birimleri olan euro ve sterlin ise artış gösterdi. Euro yüzde 0,19 değer kazanarak 15.38 lira olurken, sterlin ise yüzde 0,6 artışla 18.40 liradan alıcı buluyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin döviz kurlarında dalgalanmaya sebep olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.