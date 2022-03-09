Dolar yükselecek mi? Analistlerden dolar yorumu

Dolar yükselişine devam ediyor. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, dolar güne yükselişle başlayarak 14,64 lira seviyesinden işlem görüyor. Analistler, jeopolitik gerilimlerin güvenli liman olarak görülen varlıkları desteklemeye devam edeceğini ifade ediyor.

Doların yanı sıra euro ve sterlin de yükseliyor. Euro/TL yüzde 1,5 artışla 16,0030'dan, sterlin/TL yüzde 1,4 yükselişle 19,2190'dan satılıyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının güvenli liman varlıklara talebi desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Son 14 yılın en yüksek seviyesini test eden petrol fiyatları başta olmak üzere yükseliş eğilimini sürdüren emtia fiyatlarının hem makroekonomi hem de para politikalarına ilişkin tedirginliği artırdığını kaydeden analistler, bu konulara ilişkin gelişmelerin yatırımcılar tarafından yakından izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini, 98'nin destek konumunda olduğunu aktardı.