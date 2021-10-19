Dolar yükselecek mi? Analistlerin dolar yorumunda ne söyledi?

Türk Lirası karşısında yükselişini sürdüren dolar, bugün 9,28 seviyesinde bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaki (TCMB) görev değişiklikleri ile birlikte yükselişini hızlandıran doların izleyeceği yön merak konusu... Yatırımcılar, dolar yükselecek mi, sorusuna yanıt ararken, analistler dolar yorumunda hem TL karşısında hem de diğer para birimleri doların güçlenmeye devam edeceğini öngörüyor.

TL karşısında dolar yükselecek mi?

DÜNYA Gazetesi yazarı ve Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Aslanoğlu döviz kurunda yaşanan yükselişi, "Döviz kurlarını; içeride ve dışarıda faizlerin yönü, enflasyon, ödemeler dengesi ve riskler belirler. Son dönemdeki harekette küresel faizlerin yükselmesi, içeride para politikasında gevşeme ve belirsizlikler, enflasyonist baskılar ön plana çıkıyor görünüyor" şeklinde yorumladı.

Diğer para birimleri karşısında dolar yükselecek mi?

Fransa merkezli Société Généralé tahvil getirilerindeki yükselişin doları destekleyeceği ve euro/ dolar paritesinde 1,15 düzeyinin de aşağı yönlü kırılabileceği görüşünde. Fed sıkılaşmaya giderken Avrupa Merkez Bankası’nın daha ılımlı açıklamalar yapması ING Bank’a göre de Euro’da kısa pozisyonları, dolarda uzun pozisyonları yükseltiyor. Dolarda net uzun pozisyonlar Kasım 2019’dan bu yana en yüksek düzeyde.

Mizhuo Forex Direktörü Neil Jones doların diğer para birimleri karşısında zayıflığının uzun sürmeyeceğini, tekrar uzun vadeli boğa trendine gireceğini söyledi. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS ise ABD dolarında güçlenişin devam edeceği görüşünü paylaştı. Banka ayrıca doların euro, İsviçre frangı ve Japon yeni gibi major para birimleri karşısında da değerleneceğini öngörüyor.

Avustralya merkezli Westpac ekonomistleri de küresel ekonomiye ilişkin görünümün Çin ve Avrupa’daki enerji kriziyle bozulabileceğini ve tam iyileşmenin 2022’ye sarkabileceğini, bunun da dolar endeksini 6 ila 9 ay sürecek tapering boyunca destekleyeceğini öngörüyor. Banka notunda “Dolar endeksi 94,5 düzeyinde çok sağlam durmuyor olabilir ancak küresel iyileşmenin hız kestiğine ilişkin sinyaller ve Fed’in tapering’i ile tekrar güçlenecektir” diyor.