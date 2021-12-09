Dolar yükselecek mi? Dolar yorumları

Yatırımcılar dolardaki gidişatı merak ediyor. Haftaya yüzde 2 kayıpla başlayan ve ardından kayıplarını geri alan dolar, dünü ise yükseliş eğiliminin ardından 1,3 yükselişle tamamladı. Dolar bugün ise 13,75 lira seviyesinde bulunuyor.

Analistlerin dolar yorumu

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin gelişmeler ve küresel ölçekte artamaya devam eden enflasyon endişelerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu söyledi.