Dolar yükselecek mi? Dolar/TL 15,50'yi geçti

Dolar/TL haftaya önceki kapanışı olan 15,49'un üzerine çıkarak haftaya yükselişle başladı. Güne yüzde 0,1 yükselişle başlayan dolar, ardından yükselişini sürdürürerek 15,50'yi geçti. ABD'de açıklanan enflasyon verisi beklentilerin üzerinde olurken, ülkelerin merkez bankalarının da agresif faiz artırımına gitmesi ile küresel dolar talebi güçlü kaldı.

Dolarda yükseliş yaşanırken, euro haftaya yatay seyirle başlayarak 16,11 lira oldu. Sterlin ise yüzde 0,1 azalışla 18,94 liradan satılıyor.

Analistler, dolar ve döviz yorumlarında bu hafta G7 Maliye Bakanları Zirvesi'nin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirterek, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin izleneceğini bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5 milyar 350 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2022 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisi ise 38 milyar 279 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.