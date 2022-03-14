Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden dolar yorumları

Geçtiğimiz haftanın kapanışında düşüş eğiliminde hareket eden dolar, yeni haftaya ise yükselişle başladı. Bugün dolar yüzde 0,4 yükselerek 14,83 lira olurken, geçtiğimiz haftanın kapanışında ise 0,5 değer kaybederek 14,82 lirada kalmıştı.

Dolardaki yükselişe benzer olarak euro ve sterlin de yükselişle haftaya başladı. Bugün euro/TL yüzde 0,33 artışla 16,2190'dan, sterlin/TL yüzde 0,45 yükselişle 19,3390'dan satılıyor.

Analistlerden dolar yorumları

Analistler, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle piyasalarda risk algısının yüksek seyrettiğini bildirdi.

Hafta boyunca takip edilecek ABD, İngiltere, Japonya ve Türkiye’de merkez bankalarının faiz kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin önemli direnç, 98'in destek konumunda olduğunu kaydetti.