Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden dolar yorumu

Dolarda yükseliş durdurulamazken, Türk Lirası karşısında tarihi zirvesini dün 13,50 ile gördü. Ardından geri çekilen dolar bugüne ise 13 lira seviyelerinden başladı. 13 liranın hemen üzerinde işlem gören dolar son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar kurundaki bu yükseliş sonrasında vatandaşlar, doların nasıl seyredeceğini merak ediyor.

Türk Lirasındaki sert kayıpların ardından, Türkiye'ye yönelik beklentiler de değişmeye başladı. Goldman Sachs, TCMB'nin faiz artırımı beklentisini ikinci çeyreğe çekerken, artırım tutarında revizyona gidereken, TCMB’nin politika faizini 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak yüzde 14'ten yüzde 20'ye çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Societe Generale stratejistleri ise paylaştıkları raporda Türkiye için hiperenflasyon vurgusu yaptı. İnsanların Türk Lirasına olan güvenlerinin azalmasıyla bankalardaki varlıklarını çekebilecekleri söyleyen Societe Generale, Türkiye'de finansal piyasalardaki istikrarın bozulabileceğini ve Türk lirasındaki değer kaybının bir hiperenflasyon dönemine yol açabileceğini savundu.

TCMB'den kur açıklaması

Merkez Bankası, dün akşam Türkiye piyasaları kapandıktan sonra döviz kurlarındaki aşırı oynaklığa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Merkez Bankası’nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü olmadığı belirtilirken şöyle denildi:

“Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.”

Dolar euro karşısında 16 ayın zirvesine yaklaştı

Avrupa'daki koronavirüs endişelerinin artmasıyla birlikte dolar, euro karşısında 16 ayın zirvesine yakın işlem gördü. Dolar endeksi, geçen hafta 96,266 ile kaydettiği 16 ayın zirvesinden çok uzaklaşmayarak 96,065 seviyesinden işlem gördü.

Dolar, riske duyarlı Avustralya ve Kanada doları karşısında Ekim ayının başlarından bu yana görülen en yüksek seviyeye yakın seyrederken, ham petroldeki gerileme emtia bağlantılı para birimleri üzerinde baskı oluşturdu.

Analistlerin dolar yorumu

Analistler, ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin ekonomik toparlanmanın devam ettiğini göstermesinin ardından tahvil piyasalarında oynaklığın ve dolar talebinin azaldığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında yerleştiğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,0 seviyesinin direnç, 95,2'nin ise destek konumunda olduğunu söyledi.