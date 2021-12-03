Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden dolar yorumu

Dolar TL karşısında yükselişine devam ediyor. Son dönemde ciddi bir artış yaşanan Dolar/TL'de dün kapanış 13,69 lira seviyesinden olurken, bugün ise dolar 13,74 lira seviyelerinden işlem görüyor. Analistler doların durumunu Lagarde'nin açıklamalarının etkileyeceğini düşünüyor. Ayrıca COVID-19'un omicron varyantının endişeleri artırmasının da dolar üzerinde etkili olduğu düşünülüyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak olan ve Fed'in para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı istihdam raporundaki verilerin oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Yurt içinde açıklanan enflasyon verilerine göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 3,51, yıllık yüzde 21,31 artış ile tahminleri aştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.