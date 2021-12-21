Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden dolar yorumu

Dolarda dün yaşanan düşüş, bugün de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövize endeksli TL mevduat sistemi açıklamalarının ardından dolarda yaşanan sert düşüş ise 13 lira seviyesinin altına geriledi. Dün yaşanan yüzde 23'lük düşüşün ardından, dolarda bugün de yüzde 17'nin üzerinde değer kaybı yaşandı. Şu anda dolar 12.88 lira seviyesinde bulunuyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini, bunun döviz kurlarında sert düşüşü beraberinde getirdiğini belirterek, bugün detaylarının açıklanması beklenen yeni finansal ürünler ve teşviklerin kurun dengeye ulaşmasını destekleyeceğini söyledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik önlemler paketi ardından dün akşam bankalarda 1 milyar doların bozdurulduğunu açıkladı.

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu 3 işlemci ise dün akşam saatlerinde 1-1.5 milyar dolar döviz mevduatının TL'ye geçtiğini hesapladı.