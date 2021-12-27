Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden dolar yorumu

Geçtiğimiz hafta uygulanmaya başlanan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ile birlikte döviz kurları düşüşe geçti. Bu düşüşle birlikte dolar, TL karşısında değer kaybederken, 17 lira seviyelerinden düşmeye başladı ve cuma günü kapanışını 10,99 liradan yaptı. Vatandaşlar yeni haftada doların güne nasıl başlayacağını merakla beklerken, dolar yüzde 3,9 artışla 11,42 seviyesini gördü.

Piyasaların açılması ile birlikte dolar bir miktar gerilerken, kurlardaki dalgalı seyirde küresel piyasaların Noel tatilinde olması ile yaşanan düşük hacimli işlemler etkili oluyor. Dolar şu anda 11,41 lira seviyesinde bulunuyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, geçen hafta açıklanan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" uygulaması sonrasında sert düşen döviz kurlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan makroekonomik verilere göre kapasite kullanımı aralıkta yüzde 78,7'ye yükselirken Reel Kesim Güven Endeksi aynı dönemde 106,1'e geriledi.

Günün geri kalanında yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Panik alımları durdu

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat uygulaması yeni döviz alımları noktasında caydırıcı olurken, panik havası ortadan kalktı. Bankacılar bunun aralıksız devam eden tek yönlü bireysel döviz talebini kesmesi açısından olumlu olduğunu belirtti.