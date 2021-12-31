Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden dolar yorumu

Dolar yükselişini yılın son gününde devam ettirdi. Geçtiğimiz hafta yeni mevduat düzenlemesinin hayata geçmesiyle sert düşen dolar, bu hafta ise ilk günden itibaren yukarı yönde hareket etti. Dün kapanışını yüzde 4 artışla 13,16 liranın üzerinde yapan dolar, bugüne ise kapanışının 0,86 üzerinde 13,28 lira seviyelerinde başladı.

Bugün doların yanı sıra euro ve sterlin de güne yükselişle başladı.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yılın son işlem günlerinde varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre kasımda dış ticaret açığı 5,4 milyar dolar oldu.

Günün geri kalanında yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu bildiren analistler, Avrupa'da başlayan yılbaşı tatilleri nedeniyle piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini söyledi.