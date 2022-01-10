Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden dolar yorumu

Son kapanışında düşüş eğiliminde hareket eden dolar, yeni haftaya yükselişle başladı. Cuma günü kapanışta 0,45 azalan dolar geride kalan haftayı 13,77 liradan tamamlarken, bu haftaya ise yüzde 0,4 yükselişle başladı. Dolar, saat 11.00 itibariyle 13,83 lira seviyesinde bulunuyor.

Analistlerden dolar yorumu

Dolardaki son durumu değerlendiren analistler, Fed'in para politikaları sonrası tahvil piyasalarındaki satış baskının arttığını ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını söyledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı ile ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5'in direnç, 95,7 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.