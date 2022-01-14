Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden dolar yorumu

Son dönemde dalgalı bir grafik çizen dolar güne düşüşle başladı. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden ve kapanışını yüzde 2,7 yükselişle 13,58 liradan yapan dolar, bu sabah ise yüzde 0,4 düşüşle 13,54 liradan işlem gördü.

Dolarda düşüş yaşanırken, bu düşüş euro ve sterlinde de görüldü. Euro yüzde 0,07 değer kaybıyla 15,48 lira olurken, sterlin ise 0,04 düşüşle 18,54 lira oldu.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahinleşmesinin" tahvil piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini hatırlatarak, buna karşın para politikasında belirsizliklerin azalmasının dolar talebini kısmen de olsa azalttığını bildirdi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans'ın martta başlamak üzere 2022 yılında 4 faiz artışı beklemesine karşın martta faiz artırmayla ilgili çekinceleri olduğunu bildirmesi dikkati çekti.

Bugün yurt içi veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında, ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin destek, 95,5'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.