Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden dolar yorumu

Yatırımcılar dolardaki son durumu merak ediyor. Dolar güne önceki kapanışının altında başladı. Dün kapanışını 13,54 lira seviyesinden yapan dolar, bugün ise yüzde 0,2 düşüşle 13,53 lira seviyesinde bulunuyor. Doların yanı sıra euro ve sterlin de güne düşüşle başladı. Euro yüzde 0,1 değer kaybederek 15,46 lira, sterlin ise 0,06 düşüşle 18,32 liradan satılıyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi varlık fiyatlarının dar bir bantta hareket ettiğini söyledi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre işsizlik aralıkta değişmeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,7 seviyesinin destek, 96,4'ün direnç konumunda olduğunu bildirdi.