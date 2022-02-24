Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden dolar yorumu

Dolar güne yükselişle başladı. Önceki kapanışının ardından yüzde 2,8 yükselen dolar şu anda 14,21 lira seviyesinden işlem görüyor. Birikimini dolara göre planlayanlar Ukrayna-Rusya gerilimiyle birlikte dolar yükselecek mi, düşecek mi sorusuna yanıt ararken, analistler jeopolitik gerginliğin döviz kurları üzerinde etkili olmasını bekliyor.

Dolarda düşüş yaşanırken, talep gören döviz birimlerinden euro ve sterlin ise güne yükselişle başlamış durumda. Bugün euro/TL yüzde 2,2 artışla 15,9810'dan, sterlin/TL yüzde 2,3 yükselişle 19,1570'ten satılıyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasıyla birlikte küresel ölçekte risk algısının arttığını ve doların diğer para birimleri karşısında yükselişe geçtiğini bildirdi.

Konuyla ilgili gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, piyasalarda oynaklığın bir süre daha yüksek seyredeceğini kaydetti.

Analistler, gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını vurgulayarak, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirtti.

Bugün, ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini anımsatan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97,2'nin direnç, 96,0 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.