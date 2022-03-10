Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden dolar yorumu

Dolar, yatırımcıların ilgi odağında olmayı sürdürüyor. Son dönemde yükseliş eğiliminde hareket eden dolar, güne yine yükselişle başladı. Dün günü yüzde 1,4 yükselişle 14,6551'den tamamlayan dolar, bugün ise yüzde 0,5 yükselişle 14,7320 liradan işlem görüyor.

Jeopolitik gerilimle birlikte dolarda yükseliş sürerken, diğer majör para birimlerinden euro ve sterlin de yükseliyor. Euro/TL yüzde 0,46 artışla 16,2960'tan, sterlin/TL yüzde 0,54 yükselişle 19,4250'den satılıyor.

Analistlerden dolar yorumu

Dolar endeksi, hafta başında 99,4 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından, dün Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin güçlenebileceği beklentisiyle düşüşe geçti. Dün yüzde 1,1 azalışla 98'e gerileyen dolar endeksi, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor. Avro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,1070'ten alıcı buluyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının piyasalarda ana risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ettiğini ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Son 14 yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından gerileyen petrol fiyatlarının ise kısmen de olsa piyasalarda rahatlamaya sebep olduğunu kaydeden analistler, petrol fiyatlarının hala son yılların en yükseğinde olduğunu ve fiyatlamayı değiştirebilecek haber akışının yatırımcılar tarafından yakından izlenmesi gerektiğini bildirdi.